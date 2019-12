Natale tragico sulle montagne abruzzesi, tre morti sul Gran Sasso

TERAMO, 26 dicembre – Incidente alpino per due alpinisti che sono morti sul Gran Sasso. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme alle eliambulanze del 118 di stanza a L’Aquila e Pescara, stanno operando al di sotto del rifugio Franchetti e in prossimità della base della Ferrata Ricci per il recupero. Sul luogo sono stati sbarcati due tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico. Sempre sul Gran Sasso è stato trovato senza vita il corpo di F. D.D., l’escursionista di Roseto dispersa da ieri pomeriggio, dopo che i familiari avevano lanciato l’allarme al 118 per il suo mancato rientro.

A causare la morte della donna è stato forse un distaccamento nevoso, nelle intenzioni della donna c’era quella di salire in vetta a Corno Grande. L’elicottero del 118, dalla base di Preturo e in volo da questa mattina all’alba, l’ha infine avvistata nel Vallone dei Ginepri, a circa 2500 m s.l.m e sta provvedendo al recupero.

Il ritrovamento è avvenuto dopo un’intera notte di ricerche, supportate anche dall’elicottero dell’Aeronautica Militare, che in volo notturno ha portato in quota le squadre di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Sono stati infatti ispezionati a piedi il Ghiacciaio del Calderone e la zona sottostante al Rifugio Franchetti. L’elicottero dell’Aeronautica è infine rientrato nella base di Pratica di Mare.