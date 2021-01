Nei guai 3 società di Montesilvano e Spoltore che commerciavano tartufi: erano evasori totali

PESCARA, 27 gennaio – Tre società a responsabilità limitata, attive nel commercio del tartufo e con base a Spoltore e Montesilvano, sono risultate evasori totali in seguito ad un’indagine della Guardia di Finanza.

Le tre società esportavano i prodotti soprattutto verso il centro e il nord Italia. Attraverso l’analisi e l’incrocio delle banche dati disponibili, sono emerse numerose anomalie sul conto delle tre imprese e in particolare delle dichiarazioni dei redditi che hanno configurato gli indagati come evasori totali per

per alcune annualità.

Immediatamente è scattato l’alert, che ha portato all’avvio di tre distinte verifiche fiscali. La conseguente attività di indagine è stata svolta capillarmente, in considerazione delle quotazioni elevate del tartufo ed è stata condotta sia con la disamina della documentazione contabile acquisita agli atti della verifica, sia con i pertinenti riscontri effettuati con l’ausilio delle varie banche dati. E’ stato quindi possibile ricostruire documentalmente le operazioni attive e passive poste in essere, i redditi ed il volume d’affari delle tre società di Montesilvano e Spoltore.

In particolare è stato possibile accertare una base imponibile netta non dichiarata per circa 2.800.000 euro, con un’IVA dovuta per circa 600.000 euro. Nell’ambito delle verifiche fiscali sono emerse anche violazioni penali-tributarie per due delle tre aziende, per infedele dichiarazione ex di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 e per questo sono stati denunciati i rispettivi rappresentanti legali.