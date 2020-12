Nereto, danneggiò arredi urbani dopo sbornia per delusione amorosa: nei guai 19enne del posto

NERETO, 2 dicembre – All’inizio del mese scorso a Nereto, in piena notte, un 19enne del posto, in preda ai fumi dell’alcol, dopo una delusione amorosa, venne presso dalla irrefrenabile voglia di spaccare tutto e danneggiò gli arredi urbani del centro cittadino. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla sua identificazione e ora il giovane dovrà rispondere dell’accusa di danneggiamento aggravato e continuato davanti al tribunale di Teramo.

Il giovane quella notte si scagliò contro alcune fioriere, sia di privati cittadini che pubbliche, rompendole o rovesciandole. Fece altrettanto con diversi cassonetti della spazzatura, dislocati in centro tra Piazza Cavour, via Verdi, Viale Roma ed alcune strade circostanti.

I carabinieri di Nereto, dopo avere visionato i filmati delle telecamere di sicurezza comunali e di alcuni cittadini, e dopo avere ascoltato alcuni testimoni che risiedono nella zona, hanno pazientemente ricostruito il puzzle della, riuscendo a identificare il 19enne. Il giovane è stato convocato in caserma e, di fronte alle domande dei militari, è crollato, ammettendo le proprie responsabilità.

Ora il 19enne dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e continuato. Nella circostanza è scattata per lui ed un suo amico, che però non ha peso parte ai danneggiamenti, anche la sanzione di 280 euro ciascuno per avere violato il coprifuoco imposto dal Dpcm anti-Covid dopo le 22.