Nereto, minacce di morte alla moglie dell’amante: scatta il divieto di avvicinamento

NERETO – In diverse occasioni avrebbe molestato e minaccitato la moglie del suo amante, tanto da cagionarle un perdurante e grave stato d’ansia e paura per la propria incolumità e costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita quotidia. E così per una ragazza poco più che ventenne residente a Nereto è scattato il divieto di avvicinamento alla vittima: la donna, così come stabilito nel provvedimento emesso dal gip Lorenzo Prudenzano, dovrà rispettare la distanza minima di 500 metri dalla moglie del suo amante, così come dall’abitazione e dal luogo di lavoro di quest’ultima.

La misura, chiesta dal pm Laura Colica, titolare del fascicolo, è arrivata al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Nereto, con la giovane che adesso dovrà rispondere dei reati di atti persecutori, violazione di domicilio, violenza privata, minaccia e porto di armi od oggetti atri ad offendere

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini la 20enne in più occasioni avrebbe inviato alla moglie dell’amante sms minacciosi con i con la promessa di toglierli la vita, di tagliarle la gola o di prenderla a coltellate laddove l’avesse trovata.

In una circostanza, si sarebbe anche introdotta nell’appartamento della vittima, arrampicandosi da un balcone, ed entrata nella camera da letto si sarebbe ntrattenuta contro la volontà della parte offesa. In un’altra occasione, incontrandola per strada, avrebbe iniziato ad urlarle frasi minacciose, tanto da costringere la donna a rifugiarsi all’interno della propria autovettura che la giovane avrebbe poi colpito ripetutamente con calci e pugni.

Un’altra volta, invece, dopo essersi presentata sotto casa della donna, non avrebbe esitato a lanciare attraverso una finestra aperta all’interno dell’appartamento un coltello da cucina.

Una situazione che aveva spinto la vittima a rivolgersi ai carabinieri, che al termine delle indagini hanno rimesso una relazione alla procura che ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare nei confronti della ventenne.