Nominati i nuovi Prefetti, Giancarlo Di Vincenzo a Pescara e Armando Forgione a Chieti

PESCARA, 7 luglio – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha nominato i nuovi prefetti di Pescara e Chieti. Si tratta di Giancarlo Di Vincenzo e di Armando Forgione.

Di Vincenzo, 55 anni, nominato prefetto nel marzo del 2019, prende il posto di Gerardina Basilicata, andata in pensione. Forgione, 60 anni, sostituisce Giacomo Barbato, che assume le funzioni di Direttore centrale per l’amministrazione generale presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Per Forgione è la prima esperienza da prefetto.