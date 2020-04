Non c’è tregua per Castiglione Messer Raimondo, il maltempo provoca una frana in centro /FOTO

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 22 aprile – Non c’è solo il coronavirus a creare problemi a Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano inserito in zona rossa e considerato la ‘Vo’ d’Abruzzo’, dove si contano un’ottantina di casi e 14 decessi su poco più di duemila abitanti. Disagi e criticità anche a causa del maltempo che negli ultimi giorni si sta abbattendo su tutto l’Abruzzo. La pioggia incessante che cade ininterrottamente da domenica ha provocato una frana nella zona del centro storico, con distacco del manto stradale, che ha interessato anche i tubi del servizio idrico e del gas.

Nell’area in questione, sulla strada provinciale 365, sono intervenuti i tecnici della Provincia e della società del gas per la messa in sicurezza. Sulla strada si procede su una sola corsia, mentre per le tubazioni interessate si sta realizzando un bypass.