Non comunicava i risultati dei tamponi alla Regione, laboratorio nei guai dopo il blitz dei Nas

PESCARA, 2 ottobre – I Carabinieri del Nas di Pescara hanno denunciato la legale responsabile ed il direttore sanitario di un poliambulatorio della provincia di Chieti che eseguiva tamponi per Covid-19 omettendo l’obbligatoria trasmissione dei risultati sull’Applicativo di Tracciatura Tamponi della Regione Abruzzo (Attra). L’omissione ha riguardato oltre 500 test, tra antigenici e sierologici.

Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di appurare che i responsabili del centro diagnostico non osservavano, nello svolgimento delle rispettive competenze, il provvedimento emesso dalla Regione Abruzzo con il quale è stato imposto l’obbligo, per tutti i laboratori di analisi, di inserire, nell’apposito applicativo on-line, i dati riferiti all’effettuazione dei tamponi per Covid-19, al fine di consentire il tracciamento della malattia.