Non solo Black friday: le promo nel gioco

PESCARA, 7 dicembre – Le promozioni sono all’ordine del giorno, in tutti i settori, e veicolate sia all’interno dei negozi che negli store virtuali, nonché in forma di sconti sui servizi online.

Non potevano mancare, quindi, forme promozionali, speciali o parte dell’offerta generica, nel campo del gioco, con un particolare riferimento a quello online, dominato da videogames e casinò digitali, due campi che nel 2020 hanno registrato una crescita di 46 punti percentuali rispetto al 2019.

Come si è detto, alcune promo riguardano eventi attesi e speciali, come ad esempio il noto Black Friday, che, stando alle stime dell’Osservatorio eCommerce B2c di Netcomm e Politecnico di Milano vede proprio l’informatica e la tecnologia tra i settori di traino.

Non a caso anche il Cyber Monday, fissato nel lunedì successivo al venerdì del Black Friday – e dunque, nel 2021, il 29 novembre – ha visto una scontistica d’eccezione per console come Nintendo Switch, XBox Series S, Game & Watch Nintendo di Super Mario Bros.

Tutte promo che, in vista del Natale, sono destinate a riproporsi, come conferma il PlayStation Store, che, con le sue offerte di fine anno, attive fino al 24 dicembre, attuerà degli speciali sconti sui giochi per la PS4 e per la PS5, con titoli di successo come God of War, Gran Turismo Sport e Assassin’s Creed: Valhalla, ma anche DOOM, Resident Evil 7, Bloodborne – Game of the Year e Persona 5 Royal.

Novità in vista anche per la PES, collegate stavolta allo sfortunato esordio di eFootball 2022, il noto game di simulazione calcistica di Konami, software house che ha deciso di rilasciare alcuni bonus, in forma di “myClub Coin” per eFootball PES 2021 Season Update.

E i bonus, continuativi o sotto forma di promozioni speciali, sono anche una modalità molto utilizzata dai casinò online, altro settore del gioco in evidente crescita: si parla infatti di 83 punti percentuali soltanto tra il febbraio 2020 e il febbraio 2021.

Anche in questo caso alcuni operatori legali, come DomusBet, hanno proposto bonus speciali all’interno della propria piattaforma, sotto forma di bonus del 200% per cento sul primo deposito, sconti sulle cartelle del Bingo e premi più alti all’interno delle sale.

Intanto c’è già chi, come LeoVegas, annuncia promo quotidiane in attesa del periodo natalizio, e fino al 31 dicembre, consistenti in bonus sul deposito o free spins.

Del resto, i migliori bonus per casinò prevedono proprio, in modo costante, questa tipologia di promo, che vanno dalle formule di benvenuto, previa registrazione al sito, a quelle, in percentuale, sul primo deposito effettuato.

Tra le promozioni speciali e, dunque, temporanee, ce ne sono però alcune collegate a eventi speciali, come ad esempio la “Eurobet Slot Champions”, che prevede una classifica settimanale con tanto di bonus complessivo dei 100mila euro, oppure come le agevolazioni, sempre a tempo, sul gioco della settimana, da “Buffalo Blitz Megaway” a “Big Bass Bonanza”.

Non potevano mancare, però, le offerte del mese, che a dicembre, probabilmente sempre in vista delle festività natalizie, sono arricchite di nuovi titoli.

In particolare, a dicembre, Amazon Prime Gaming ha amplificato il catalogo dei giochi gratis, per avere i quali è necessario ottenere i codici prima della scadenza dell’offerta stessa, dopo l’iscrizione a Amazon Prime e Twitch Prime. Alcuni tra i titoli sono Football Manager 2021, Spellcaster University e Need For Speed Hot Pursuit Remastered.

(Foto di Lucie Liz da Pexels)