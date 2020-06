Omicidio a Brittoli, uomo trovato morto in casa: grave la moglie

BRITTOLI, 6 giugno – Tragedia a Brittoli, nel Pescarese. Un uomo di 73 anni è morto, mentre la moglie è stata trasportata in elicottero, in gravi condizioni, all’ospedale di Pescara. Il fatto è accaduto intorno alle 8.30 in contrada San Giuseppe e, stando alle primissime informazioni, sarebbe nato da una lite in famiglia. La dinamica dell’episodio è pero’ ancora da ricostruire. Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Penne e del nucleo investigativo.