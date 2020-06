Omicidio a Brittoli, 73enne muore nel corso di una lita familiare: grave la moglie

BRITTOLI, 6 giugno – Tragedia a Brittoli, nel Pescarese. Un uomo di 73 anni è morto, nel corso di una lite familiare, mentre la moglie è stata trasportata in elicottero, in gravi condizioni, all’ospedale di Pescara. Il fatto è accaduto intorno alle 8.30 in contrada San Giuseppe. La dinamica dell’episodio è pero’ ancora da ricostruire. Sul posto i carabinieri della compagnia di Penne e del nucleo investigativo.Sulla base di quanto finora trapelato, un uomo del posto, di 47 anni, è stato avvertito dai vicini di una violenta lite tra i genitori. Recatosi immediatamente presso l’abitazione dei genitori, una volta entrato, ha trovato il padre che malmenava la madre. Ne è nata una colluttazione terminava con la morte del padre, che però, a differenza di quanto trapelato in un primo momento, non sarebbe stato alcottellato.

La donna, è finita invece in ospedale per un politrauma da percosse. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto il 118. L’uomo, un ex carpentiere in pensione, si chiamava Cesidio Cocco. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un litigio in famiglia. Resta comunque da chiarire chi abbia colpito il 73enne a morte. I militari stanno ascoltando uno dei quattro figli della coppia per capire se sia coinvolto nella lite. La moglie ha riportato tumefazioni al volto e ferite alla testa. Non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento si procede per omicidio e al vaglio degli inquirenti c’è la posizione del figlio 47enne. Finora non sono state adottate misure precautelari.