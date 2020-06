Omicidio Brittoli, eseguita l’autopsia: letale un colpo alla testa

PESCARA, 8 giugno – Un trauma cranico contusivo è la causa della morte di Cesidio Cocco, ex muratore 74enne di Brittoli, paesino del Pescarese, colpito sabato scorso dal figlio, 47enne, intervenuto per salvare la madre. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita oggi dal medico legale Ildo Polidoro su incarico del pm del Tribunale di Pescara, Andrea Papalia.

L’esame autoptico conferma la colluttazione tra padre e figlio, ma prova anche che non c’è stato accanimento da parte di quest’ultimo. Il prof. Polidoro ha effettuato i prelievi per i successivi esami istologici. Entro 60 giorni dovrà depositare l’elaborato peritale. La tragedia è accaduta sabato mattina, in un’abitazione di contrada San Giuseppe.

Il 74enne stava litigando con la moglie Cleonice Di Sano, 67anni, quando uno dei figli, Massimo Cocco, allertato dai vicini, era intervenuto e aveva trovato il padre che picchiava brutalmente la madre, tanto che la donna era poi finita in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le botte ricevute dal marito. C’era stata una colluttazione tra i due uomini, nel corso della quale il pensionato, colpito tra l’altro da una sedia, aveva perso la vita.

Il 47enne è indagato per omicidio aggravato dal rapporto di parentela con la vittima, ma non sono state emesse misure cautelari nei suoi confronti. Questo perché gli inquirenti stanno valutando la scriminante della legittima difesa, ossia il fatto che l’uomo abbia difeso la madre dalla furia del padre.

Stando a quanto emerso, la donna avrebbe subito maltrattamenti dal marito anche in passato e avrebbe anche denunciato il coniuge. La 67enne, che ha riportato una ferita sulla testa e il setto nasale rotto, è ricoverata in ospedale.