Operazione Stige, smantellata un’associazione dedita allo spaccio lungo la costa nord del Teramano

TERAMO, 8 luglio – Sette ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettanti cittadini albanesi (di cui quattro già eseguite) e una misura di arresti domiciliari per un cittadino italiano. E’ il bilancio dell’operazione Stige, condotta dalla squadra mobile della questura di Teramo (diretta dal vicequestore Roberta Cicchetti) e coordinata dalla Procura distrettuale antimafia dell’Aquila, che ha portato a sgominare un vasto giro di spaccio lungo la costa nord del Teramano. Tutti gli otto indagati, tra cui tre albanesi al momento irreperibili, devono rispondere di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.

L’attività di indagine, iniziata nel 2017 e conclusa nel 2018, avrebbe infatti permesso di accertare come gli indagati facessero parte di una vera e propria associazione a delinquere, a capo della quale c’era un albanese di 36 anni, dedita al traffico di cocaina e marijuana. La banda, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva la propria base logistica a Villa Rosa di Martinsicuro , in una rivendita di autoveicoli che fungeva da copertura e ognuno dei sodali aveva dei ruoli ben precisi.

Accanto alla figura del “capo” c’erano due diretti collaboratori, anch’essi di nazionalità albanese e attualmente irreperibili, incaricati dell’approvvigionamento e dello spaccio dello stupefacente nonché, del reimpiego, attraverso operazioni immobiliari in Albania, dei proventi derivanti dall’attività illecita. L’italiano, finito ai domiciliari, rivestiva invece il ruolo di “co-gestore” dell’autorivendita di macchine, funzionale a dare un’apparente liceità ai proventi dello spaccio, mentre gli altri quattro cittadini albanesi, uno dei quali irreperibile, svolgevano l’attività di “pusher” .

Nel corso delle indagini sarebbe inoltre emerso come la banda aveva nella sua disponibilità anche delle armi, tanto che uno dei suoi componenti nel corso dell’arresto è stato trovato in possesso di una pistola semi automatica clandestina e di 15 cartucce per il relativo munizionamento.