Operazione “Take Away”, smantellato vasto giro di spaccio nel Teramano

I carabinieri della compagnia di Giulianova hanno smantellato un fiorente di giro di spaccio di sostanze stupefacenti (eroina, cocaina, hashish e marijuana), destinato a tutta la provincia teramana e gestito da una famiglia rom di Mosciano Sant’Angelo.

L’operazione, denominata “Take Away”, ha visto i carabinieri di Giulianova, agli ordini del tenente colonnello Vincenzo Marzo, in collaborazione con i colleghi di Teramo e Alba Adriatica, eseguire questa mattina sette ordinanze di custodia cautelare (di cui 4 in carcere e 3 ai domiciliari) nei confronti di altrettanti indagati accusati di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti. Oltre ai sette destinatari dell’ordinanza sempre questa mattina i carabinieri hanno arrestato in flagranza un’ottava persona. L’operazione, partita da un’indagine dei carabinieri di Notaresco, guidati dal maresciallo Mario Di Filippantonio, ha permesso di accertare come gli arrestati, di cui cinque risiedevano tutti in un’unica palazzina a Mosciano, si facessero raggiungere sotto casa dai tossicodipendenti, utilizzando anche dei minorenni per la cessione delle dosi.

Nel corso dell’attività di indagine, durata diversi mesi, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente circa 4 chili di droga, che immessi sul mercato avrebbero fruttato ben 50mila euro. Alle sette misure cautelari e all’arresto in flagranza di oggi si aggiungono altri sei arrresti in flagranza effettuati da giugno a febbraio, 35 perquisizioni eseguite e 30 persone segnalate come assuntori. Particolarmente importante il numero degli indagati: ai sette colpiti da ordinanza di moisura cautelare si aggiungono altre 15 persone indagate coinvolte a vario titolo nell’attività di spaccio. Uno dei destinatari delle misure cautelari, inoltre, è accusato anche di estorsione ai danni di un tossicodipendente che aveva contratto con lui un debito di oltre 9mila euro.