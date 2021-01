Ortona, assalto e spari contro il portavalori: la guardia giurata fugge ed evita la rapina

ORTONA, 8 gennaio – Tentano l’assalto al portavalori sparando alle ruote, ma la guardia giurata non si ferma ed evita la rapina. In azione, stamani, attorno alle 7, ad Ortona, nei pressi dell’ex passaggio a livello delle cantine sociali, due malviventi a bordo di un fuoristrada.

I malviventi hanno cercato di bloccare un portavalori non blindato dell’istituto di vigilanza Aquila sparando con un’arma alle ruote. L’operatore, però, non si è fermato e si è allontanato.

Sono in corso le ricerche dei malviventi in fuga da parte dei carabinieri in tutta la regione, anche con l’ausilio di un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara.