Ortona, incidente col trattore al Lido Riccio: muore il titolare della spiaggia per cani

ORTONA, 17 giugno – Il titolare di una spiaggia per cani del Lido Riccio di Ortona, Roberto Napolione, 51 anni, è morto nel primo pomeriggio all’ospedale di Pescara dove era arrivato in condizioni disperate in seguito ad un incidente col trattore avvenuto proprio mentre sistemava la spiaggia.

Napolione era alla guida del mezzo agricolo con un rimorchio carico di attrezzature, quando il mezzo, nell’affrontare una discesa in forte pendenza, è finito fuori strada e lui è rimasto schiacciato dalle ruote.

Subito soccorso era stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Pescara. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Ortona.