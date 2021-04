Ortona, incidente frontale tra un’automobile e un autobus: feriti mamma e figlio

ORTONA, 22 aprile – Un bambino di 10 anni e sua madre sono rimasti feriti in un incidente stradale tra un’automobile e un autobus avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 16, nei pressi del Lido Riccio. I due mezzi, secondo le prime informazioni, per cause in corso di accertamento si sarebbero scontrati frontalmente. Soccorsi, i due feriti sono stati trasportati in ospedale, la mamma a Chieti e il figlio a Pescara.

Il bambino ha riportato un politrauma ed è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica con una prognosi di 30 giorni. Neppure la donna è in pericolo di vita.

Rilievi a cura dei Carabinieri.