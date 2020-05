Ortona, incidente mortale lungo la Statale 16

ORTONA, 21 maggio – Incidente mortale a Ortona, lungo la statale 16 “Adriatica” in contrada San Donato.

Secondo le prime ricostruzioni il veicolo per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta finendo fuori strada. I sanitari hanno cercato di rianimare l’automobilista che è però morto.

La strada è stata provvisoriamente chiusa al transito in direzione San Donato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.