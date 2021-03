Ottimizzare la gestione delle spese aziendali grazie ai conti correnti business

PESCARA, 15 marzo – I conti correnti detti business, ovvero quelli destinati alle aziende, sono molto importanti perché possono incidere in modo significativo sulle voci di spesa e di conseguenza sui budget. La progressiva ottimizzazione delle spese, generalmente intrapresa negli ultimi anni da tutte le imprese per abbassare i costi di gestione, ha messo bene in evidenza un aspetto fondamentale: un conto aziendale può rivelarsi un alleato, se contribuisce ad abbassare le spese mensili o un pericoloso fardello se presenta molti costi aggiuntivi.

Quest’ultimi corrono il rischio di essere inizialmente ignorati o di non essere notati nella quotidianità ma di rappresentare poi alla fine dell’anno una voce di spesa tutt’altro che trascurabile. Per questa ragione, contemporaneamente allo sviluppo dei canoni di ottimizzazione di un’impresa, sono stati messi a punto anche dei conti correnti realizzati “su misura per le aziende” così da offrire un reale risparmio.

Come scegliere un buon conto business

Ovviamente non esiste un conto business migliore in assoluto ma è fondamentale che ogni impresa ne selezioni uno realmente tarato sulle proprie circostanze e necessità. Per districarsi in questa scelta è sempre consigliabile utilizzare un comparatore realizzato da professionisti del settore. Un punto di riferimento in questo senso è certamente conticorrentiaziendali.it, portale specializzato che permette di confrontare in modo semplice e veloce diverse soluzioni, andando inoltre ad individuare con maggiore facilità quelli che possono essere gli aspetti fondamentali di un conto business.

Inoltre questo portale è anche sempre aggiornato, in modo da contenere le migliori offerte commerciali del momento, un quadro chiaro delle condizioni e un riassunto di quelli che possono essere i punti di forza e gli svantaggi di un conto. Durante la scelta, grazie a questo strumento, è possibile valutare facilmente ad esempio:

La presenza e l’ammontare di un canone mensile.

Il costo del bollo annuale .

. Le spese previste per i prelievi presso sportelli ATM.

Il prezzo previsto per i bonifici.

L’eventuale presenza di carte di credito o di debito associate.

o di debito associate. Circuito di appartenenza.

Costi di apertura, gestione e chiusura del conto.

Limiti di spesa giornalieri.

Alcuni di questi aspetti sono importantissimi per un’impresa. Solitamente tra questi troviamo il prezzo dei bonifici, sia nella versione classica che in quella istantanea, essendo spesso le aziende costretto a svolgere tante operazioni di questo tipo verso i fornitori. Altre caratteristiche possono invece assumere più o meno importanza a seconda della tipologia dell’impresa.

Altre caratteristiche essenziali di un conto aziendale

Vi sono poi infatti aspetti che possono essere molto importanti per alcune aziende e totalmente trascurabili per altre. E’ infatti evidente che ogni conto presenta dei costi fissi e dei costi variabili che ne determinano il miglior campo di applicazione. Di conseguenza vi sono conti che si adattano meglio alle società, come ad esempio le Spa o le Srl, e altri che invece sono pensati per le ditte individuali, gli artigiani e i liberi professionisti.

Un esempio tangibile di queste differenze può essere dato dalla presenza di molte carte di credito o di debito associate al conto. Questo aspetto può essere totalmente inutile per un artigiano o un libero professionista, per il quale probabilmente sarà sufficiente una singola carta, ma può essere importante per le imprese grandi che hanno l’esigenza di fornire le carte al personale trasfertista.

Allo stesso modo per chi effettua molti pagamenti tramite bonifico, ricercare un conto che presenti un pacchetto di bonifici gratuiti è più importante dell’assenza di un canone mensile. In conclusione quindi è evidente che la scelta di un conto corrente aziendale è molto importante, deve essere ben ponderata anche grazie soprattutto all’utilizzo di uno strumento ideo di comparazione messo a punto da esperti del settore, così da portare realmente ad un abbassamento delle spese.