Pausa abruzzese per Figliuolo, il commissario in vacanza a Silvi

SILVI, 21 giugno – Pausa abruzzese per Francesco Figliuolo. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in questi giorni è a Silvi. Nella cittadina, d’altronde, il generale è un habitué: come ha ricordato lui stesso in più occasioni, da oltre 40 anni trascorre le sue vacanze proprio a Silvi, dove ha anche una casa.

In particolare, Figliuolo, con la moglie Enza, frequenta da anni lo stabilimento balneare ‘Forza 7’, sul litorale Sud. Nel corso del weekend, invece, il generale è stato visto cenare da ‘Margherita’, storico ristorante tipico che si trova a Città Sant’Angelo, dove pure è un cliente abituale.

Mentre la campagna vaccinale corre spedita, il commissario straordinario per l’emergenza, tra curiosi e selfie, si concede dunque alcuni momenti di tranquillità con la famiglia.