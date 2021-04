Penne, investito mentre attraversa sulle strisce: grave uomo di Farindola

PENNE, 1 aprile – Un 53enne di Farindola è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto stamani, nel centro urbano di Penne, in viale San Francesco.

L’uomo è stato travolto da una Jeep Renegade guidata da una persona del posto. All’origine dell’investimento potrebbe esserci una distrazione. Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il 118, sia con l’ambulanza che con l’elicottero.

L’uomo, che ha riportato un grave politrauma, è stato trasportato a Pescara con il mezzo aereo. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia locale di Penne, diretta dal comandante Natalino Matricciani.