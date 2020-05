Penne, tentato omicidio-suicidio: uomo colpisce la moglie e si taglia le vene

PENNE, 29 maggio – Tentativo di omicidio suicidio, nel pomeriggio, a Penne. Un uomo di 77 anni ha colpito la moglie 82enne al capo con una statua di acciaio e poi ha provato a tagliarsi le vene. Lanciato l’allarme, sul posto, in un’abitazione di contrada Cupello, è arrivato il 118, con elicottero ed ambulanza. I due anziani sono stati trasportati all’ospedale di Pescara: sulla donna sono in corso accertamenti, mentre le condizioni dell’uomo non desterebbero particolare preoccupazione. Nell’abitazione sono intervenuti i Carabinieri, che si stanno occupando di ricostruire l’accaduto. L’anziano è piantonato in ospedale dai militari dell’Arma.