Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, denunciate 31 persone

TERAMO, 16 marzo – Sono stati individuate e segnalate all’autorità giudiziaria 31 persone della provincia di Teramo che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Gli accertamenti sono stati compiuti dai Finanzieri delle Compagnie di Teramo e Giulianova e delle Tenenze di Nereto e Roseto degli Abruzzi.

L’importo complessivo dei contributi percepiti attraverso dichiarazioni non corrispondenti al vero è di 251.640 euro.

Tra i casi individuati, ci sono persone trovate a svolgere “in nero” attività lavorativa come imbianchini, camerieri nei ristoranti o toperaialla guida di mezzi in un cantiere edile. In questo modo i soggetti coinvolti speravano di contare su un duplice vantaggio illecito: da una parte non pagare alcuna imposta sul reddito percepito in “nero” e, dall’altra di percepire indebitamente il Reddito di Cittadinanza.

Altri hanno presentato, insieme alle domande, false autocertificazioni Isee, “omettendo” di indicare il proprio patrimonio immobiliare (il caso più significativo del valore di 182.000,00 euro) o anche, di chi è stato individuato a seguito di un controllo per “affitti in nero” per avere introitato redditi provenienti da locazioni immobiliari.

Diversi sono stati i soggetti che hanno percepito indebitamente il RdC pur essendo sottoposti a misura cautelare personale degli arresti domiciliari o condannati in via definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Sono stati eseguiti riscontri incrociati anche fra coloro che pur avendo presentato istanza di reddito di cittadinanza, risultavano essere titolari di “conti di gioco on line”. Con tale metodologia investigativa sono stati individuati diversi percettori del beneficio di legge che, in una o più annualità, avevano vinto ragguardevoli somme, fra quelle che maggiormente spiccano vi sono state vincite di 799.824 euro, 687.000 euro, 347.313 euro, ecc.