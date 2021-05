Perde il controllo della moto in curva, giovane muore nell’Aquilano

L’AQUILA, 29 maggio – Un 32enne di Offida è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata sulla strada statale 80 nel passo delle Capannelle in direzione Teramo. Il giovane era andato in gira con alcuni amici a Campotosto. A bordo della sua moto, ha perso il controllo del mezzo in curva. Violentissimo l’impatto: il 32enne è morto sul colpo. Rilievi e accertamenti a cura dei carabinieri.