Perde il controllo dell’auto, muore 28enne di Castiglione Messer Raimondo

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO – Stava tornando a casa dopo una serata con gli amici quando ha perso il controllo dell’auto finendo in una scarpata. A perdere la vita, nella notte tra domenica e lunedì, Fabio Mantini, 28 anni, di Castiglione Messer Raimondo.

Da quanto si apprende il ragazzo domenica sera era stato in un bar di Bisenti con alcuni amici e successivamente, verso la mezzanotte, aveva ripreso l’auto per tornare a casa. Ma durante il tragitto, per cause in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nella scarpata.

A lanciare l’allarme erano stati i familiari, che non vedendolo rientrare hanno allertato i carabinieri. Sono così scattate le ricerche, che hanno permesso di rinvenire l’auto sotto a una scarpata e di recuperare, nella notte, il corpo del giovane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 28enne.