Perseguita e minaccia la ex con un coltello, teramano ai domiciliari per stalking

TERAMO, 25 gennaio – Per mesi avrebbe perseguitato la ex con telefonate, messaggi e appostamenti, arrivando anche a minacciarla con un coltello. E così per un 50enne teramano sono scattati gli arresti domiciliari per stalking. A notificargli il provvedimento, emesso dal gip di Teramo, sono stati gli agenti della squadra mobile.

Le indagini che hanno portato l’uomo ai domiciliari erano scattate a gennaio quando in Procura era giunta una segnalazione dal personale medico dell’ospedale di Giulianova che riferiva che l’uomo aveva manifestato la volontà di uccidere l’ex compagna.