Pescara, 16enne denunciato per ricettazione: guidava un ciclomotore rubato due giorni prima

PESCARA, 12 dicembre – Un 16enne è stato denunciato per ricettazione, a Pescara, dopo che gli agenti della squadra volante lo hanno trovato in possesso di un ciclomotore rubato due giorni prima in zona Colli.

Il giovane è stato fermato dai poliziotti la notte scorsa dalle parti di via del Circuito. Ad insospettire gli agenti è stato il fatto il ciclomotore procedeva a fari spenti. Il conducente del mezzo, accortosi delle attenzioni dei poliziotti, ha tentato di dileguarsi, dandosi alla fuga, ma è stato prontamente raggiunto, bloccato e identificato.

Il 16enne, pescarese, ha diversi precedenti per rapina, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Di fronte alla richiesta degli agenti ha rifiutato di esibire i documenti del ciclomotore e gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che il mezzo risultava rubato. Il minorenne è stato dunque denunciato per ricettazione ed affidato ai genitori, mentre il ciclomotore è stato restituito al proprietario.