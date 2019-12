Pescara, 28enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e sfruttamento della prostituzione

PESCARA, 19 dicembre – Arrestato in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia e sfruttamento della prostituzione, B.G.C, 28enne di nazionalità romena con diversi precedenti.

I fatti sono avvenuti ieri sera a Pescara, in via San Donato, dive diverse persone hanno richiesto aiuto per una donna in fuga da un uomo che la stava picchiando. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti di polizia hanno individuato l’aggressore, che stava impugnando un coltello da cucina, con cui si stava procurando dei tagli sul braccio.

I poliziotti la hanno bloccato, disarmandolo, mentre un altro equipaggio ha rintracciato la giovane vittima, che si era nascosta lungo la strada. La donna, zoppicante, con ferite e lividi sul collo e sul viso, è stata soccorsa dal 118, che le ha riscontrato un trauma cranio-facciale e contusioni al torace, con 10 giorni di prognosi.

La ricostruzione compiuta dagli investigatori ha consentito di accertare una situazione di continui maltrattamenti ai danni della giovane donna, già in passato soccorsa in ospedale per le lesioni procurategli dal convivente, tanto che a seguito delle lesioni e dei maltrattamenti nel 2018 il Gip di Pescara aveva applicato nei confronti di B.G.C. la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna.

Ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria, compiuti dalla Squadra Volante, hanno consentito di delineare una situazione di sfruttamento della prostituzione, che si sommava ai maltrattamenti in famiglia. Il cittadino romeno è stato dunque arrestato e condotto in carcere.