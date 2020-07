Pescara, 33enne picchia un giovane e aggredisce gli agenti intervenuti per fermarlo

PESCARA, 27 luglio – Nel pomeriggio di ieri gli agenti della squadra volante, a Pescara, sono intervenuti per bloccare un uomo di 33 anni che stava prendendo a pugni un giovane. I poliziotti, dopo avere fermato l’aggressore, sono stati improvvisamente presi a calci e pugni da quest’ultimo, che successivamente è stato immobilizzato, ammanettato e caricato sull’auto di servizio.

L’aggressore, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato identificato come G.E, cittadino di nazionalità nigeriana, mentre il giovane preso a pugni è un ragazzo del posto. Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi legata alla circolazione stradale.

Uno degli agenti che ha subito l’attacco del 33enne ha riportato traumi alla caviglia e al ginocchio, oltre alla frattura del malleolo, con una prognosi complessiva di 30 giorni.