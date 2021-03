Pescara, 37enne di Sulmona arrestato mentre fugge con la refurtiva

PESCARA, 1 marzo – Un uomo di 37 anni, originario di Sulmona, è stato arrestato dalla polizia mentre fuggiva con la refurtiva in seguito ad un colpo effettuato a Pescara.

I poliziotti hanno notato S.G. mentre scavalcava, nelle prime ore di questa mattina, la recinzione di un’area condominiale non lontana dalla Tiburtina Valeria, a Pescara. Aveva ancora in mano una cassetta degli attrezzi che, poco prima, aveva rubato all’interno di un’autovettura parcheggiata, da cui aveva anche portato via un paio di occhiali del valore di 400 euro.

Quando gli agenti lo hanno arrestato in flagranza, per furto aggravato, si sono accorti di trovarsi di fronte ad una loro vecchia conoscenza, peraltro sottoposta alla misura di prevenzione del foglio di via dal comune di Pescara emesso dal Questore. Provvedimento che l’arrestato aveva già violato in altre occasioni venendo così denunciato all’Autorità Giudiziaria. Oggi Il Giudice del Tribunale di Pescara, nell’udienza di convalida dell’arresto, ha deciso di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua residenza a Pratola Peligna.