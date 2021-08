Pescara, a fuoco un’auto in via Pian delle Mele

PESCARA, 30 agosto – Nelle prime ore della mattinata di oggi un’auto è stata divorata dalle fiamme nel cortile di un’abitazione in via Pian delle Mele.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo, alimentato a gpl, e la zona circostante. Per il calore hanno riportato danni due auto vicine e l’impianto di areazione del palazzo. Problemi anche per la plancia dei citofoni.

A poca distanza dall’auto è stata trovata una bottiglia di liquido infiammabile. Indaga la squadra mobile della Questura.