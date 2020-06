Pescara, a spasso con tesserino falso della Polizia tributaria: arrestato

PESCARA, 1 giugno – Gironzolava per il centro di Pescara mettendo in mostra falsi contrassegni della Polizia Tributaria, accompagnati da una pistola a salve con regolare tappo rosso.

Con l’accusa di detenzione illecita di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, un 40enne originario della provincia dell’Aquila è stato arrestato in via Piave a Pescara.

Segnalato per il suo comportamento anomalo, l’uomo è stato controllato e perquisito: aveva con sé tessera e placca con relativo porta placca con la scritta “polizia tributaria agenzia delle entrate”, una pistola a salve calibro 8 marca “Bruni”, completa di caricatore, con tappo rosso, nonché di una scatola di munizioni dello stesso calibro.