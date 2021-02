Pescara: a spasso mentre doveva essere in isolamento, denunciata. 87 sanzioni per violazione delle norme anti contagio

PESCARA, 22 febbraio – Doveva rimanere in casa, in isolamento fiduciario, per accertata positività al Covid 19: è stata trovata a spasso, in via Lungaterno Sud, nel corso di un controllo dei Carabinieri.

La donna, una pescarese di 27 anni, è stata denunciata.

I Carabinieri hanno controllato più di cento persone, sanzionandone 18 per aver omesso di indossare o addirittura di avere con sé i dispositivi individuali di protezione. Si tratta di residenti a Pescara e a Cepagatti.

Complessivamente nel fine settimana sono state sanzionate 87 persone e sei locali pubblici. Per tre dei locali è stata disposta la chiusura provvisoria.