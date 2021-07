Pescara: accoltellamento in piazza Sacro Cuore, nuovo arresto

PESCARA, 26 luglio – Arrestato anche il secondo aggressore dell’uomo accoltellato il 16 giugno in piazza Sacro Cuore a Pescara. Accoltellamento per il quale sabato mattina è finito in manette I.R, raggiunto da un’ ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Nicola Colantonio su richiesta del pm Andrea Papalia.

Subito dopo l’aggressione, di cui era rimasto vittima un 58enne, grazie alla testimonianza della stessa vittima, era stato arrestato G.M., pluripregiudicato e gravato anche da una condanna per omicidio. Sabato l’arresto del presunto complice.

Secondo una prima ricostruzione il 58enne, il 16 giugno, sarebbe stato aggredito alle spalle mentre si accingeva a entrare in casa (un appartamento sito al sesto piano di Piazza Sacro Cuore). A quel punto due uomini, identificati nei due arrestati, gli avrebbero intimato di consegnare l’orologio Patek Philippe, modello Nautilus, indossato al polso. Alla reazione della vittima uno dei due uomini lo avrebbe colpito al collo con una lama. Nonostante il dolore e la paura il 58enne sarebbe riuscito a prendere l’ascensore e scendere al piano stradale, dove è stato soccorso da alcuni passanti.

Il primo arresto è scattato poco l’aggressione, con la descrizione fornita dalla vittima che ha portato gli agenti della squadra mobile a identificare, anche grazie alla visione delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, G.M. come responsabile. Le successive indagini hanno poi portato ad indagare anche M.A. e I.R. e all’identificazione di una quarta persona. I.R., colpita da misura cautelare.