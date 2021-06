Pescara: accoltellamento in piazza Sacro Cuore, un arresto e due denunce

PESCARA, 17 giugno – E’ stata la descrizione sostanzialmente precisa effettuata dall’uomo ferito a consentire una rapida individuazione delle tre persone che, nella serata di ieri, hanno accoltellato un uomo in piazza Sacro Cuore a Pescara.

Un’indagine che il personale della Squadra Mobile della Questura ha definito in tempi brevissimi arrivando all’identificazione dell’uomo che avrebbe materialmente sferrato la coltellata e dei suoi due probabili complici.

L’arrestato è G.M., con una condanna per omicidio alle spalle: sarebbe stato lui a chiedere alla vittima, un uomo di 57 anni, di consegnargli l’orologio di valore che aveva al polso, colpendolo poi al rifiuto.

La descrizione fornita dall’aggredito è stata avvalorata dai contenuti delle riprese di una serie di telecamere di sorveglianza presenti in zona che hanno ripreso due uomini entrare nell’androne del palazzo dove si è verificata l’aggressione. G.M. è stato trovato a casa, insieme con la sua convivente: si era cambiato d’abito ma ai piedi aveva ancora le scarpe indossate in piazza Sacro Cuore, peraltro con tracce di sangue. Messo di fronte all’evidenza, al momento dell’arresto, l’uomo ha fornito una sua ricostruzione degli eventi, diversa da quella effettuata dagli investigatori, ma ha comunque consentito il recupero degli abiti che aveva indosso al momento dell’aggressione e del taglierino utilizzato per colpire al collo la vittima.

Le accuse sia per l’arrestato che per la donna, M.A., che è stata invece denunciata sono di lesioni aggravate e tentata rapina.

Denunciato anche in secondo uomo, I.R., che secondo la ricostruzione degli investigatori avrebbe partecipato all’azione: a lui si è arrivati oltre che per le riprese delle telecamere anche in seguito ai controlli effettuati sul telefonino di G.M., controlli da cui sono emersi contatti frequenti durante la giornata.

Nel corso di una perquisizione domiciliare in casa di I.R. sono stati trovati e sequestrati un paio di scarpe da tennis ed un paio di jeans del tutto simili alle calzature e ai pantaloni indossati dal complice descritto dalla vittima e visibile dalle riprese della videosorveglianza. Quindi I.R. è stato denunciato in stato di libertà per il concorso nella tentata rapina e lesioni.