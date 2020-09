Pescara, agenti entrano in un appartamento dopo un furto e trovano sei chili di droga

PESCARA, 28 settembre – Entrano in un appartamento dopo essere stati chiamati per un furto e trovano sei chili di droga.

E’ successo a Pescara in un appartamento di via Gran Sasso preso in affitto da tre studenti.

Mentre stavano eseguendo i controlli gli agenti hanno sentito un forte odore provenire da una delle stanze, hanno approfondito la verifica e hanno trovato otto etti di hashish e cinque chli e duecento grammi circa di marijuana.

Oltre allo stupefacente, sono stati rinvenuti e sequestrati molteplici attrezzature utili alla produzione ed al confezionamento della sostanza: 2 bilancini elettronici di precisione, 1 tritaerba, 1 scatola di bicarbonato di sodio (utilizzato generalmente come sostanza da taglio), 1 rotolo di cellophane, 1 cucchiaio da cucina sporco di bicarbonato essiccato, 3 ferretti per uso dentistico (utilizzati per pigiare la sostanza essiccata ed introdurla nelle “siringhe” di plastica), 1 scatola contenente 4 banconote da 10 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane a cui è risultata affittata la stanza, G.S. 23 anni di Villamagna è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.