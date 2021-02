Pescara, aggredisce il vigilante di un supermercato: arrestato per rapina

PESCARA, 19 febbraio – Gli addetti alla sicurezza di un supermercato in via Bologna a Pescara, lo avevano notato anche il giorno prima muoversi tra gli scaffali con un atteggiamento sospetto e, quando verso le 19 di ieri sera lo hanno visto entrare di nuovo nel negozio, non lo hanno perso di vista.

L’uomo, si è avvicinato agli scaffali del reparto macelleria e poi a quello dei surgelati e, dopo aver staccato le etichette, ha inserito delle confezioni alimentari in una sacca che portava a tracolla. Alla cassa ha chiesto di pagare solo uno yogurt ed una confezione di tovaglioli di carta.

Il direttore del supermercato gli ha chiesto di aprire la borsa e a quel punto l’uomo, B.E. di 49 anni, vistosi scoperto ha cercato di fuggire spingendo e colpendo i commessi del supermercato.

All’arrivo delle Volanti l’uomo stava cercando di fuggire ed è stato immediatamente arrestato dagli agenti. La merce che ammonta ad una cifra di più di cento euro, è stata riconsegnata al titolare del supermercato.

L’uom è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.