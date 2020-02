Pescara, aggredito e rapinato in pieno centro: uomo finisce in ospedale

PESCARA, 20 febbraio – Sono in corso, da parte dei Carabinieri, accertamenti su una rapina che sarebbe avvenuta nel pomeriggio, in centro, a Pescara. Un uomo, nei pressi della stazione ferroviaria, sarebbe stato aggredito e buttato a terra da tre stranieri che poi gli avrebbero rubato il borsello, contenente 25 euro. La vittima è finita in ospedale: al momento è in pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

E’ stato lo stesso uomo a fornire ai militari dell’Arma la ricostruzione dell’accaduto. Subito dopo i fatti avrebbe raggiunto la vicina caserma di via Botticelli. Lì è intervenuto il 118, che lo ha trasportato in ospedale.

Indagini e accertamenti in corso.