Pescara, al Pronto soccorso è caos per i tamponi. La Asl avverte: “Rischio contagio mentre si è in fila”

PESCARA, 26 ottobre – Lunghe file, caos e di fatto impossibilità di mantenere il necessario distanziamento anticontagio.

L’acuirsi dell’emergenza Covid ha causato oggi non pochi problemi nell’area dedicata alla rilevazione dei tamponi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pescara.

Sono tanti i pazienti che lamentano mancanza di chiarezza su tempi e procedure di chiamata, ed è evidente che il personale presente, poco e che lavora in condizioni critiche, ha difficoltà ad affrontare la situazione.

Il direttore sanitario facente funzioni della Asl di Pescara, Antonio Caponetti, commenta:

“C’è il rischio di contagiarsi mentre si fa la fila per i tamponi. C’è chi non rispetta l’orario dell’appuntamento e arriva in anticipo e, soprattutto, non viene rispettato il distanziamento sociale, pur essendo tutti consapevoli di quanto sia importante mantenere le distanze. Il personale è impegnato a fare i tamponi e non può gestire le file, anche perché tutti ormai conoscono le misure di sicurezza. Stiamo lavorando per spostare il servizio in questione in altre strutture, dove ci sono spazi più grandi, anche per evitare che così tanta gente arrivi in ospedale”.

Sui rischi e sulla mancanza di discrezione e assistenza interviene anche il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, che chiede interventi per risolvere le criticità:

Le immagini dell'episodio – decine e decine le persone in coda e distanza ravvicinata – stanno facendo il giro dei social.