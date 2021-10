Pescara: al ristorante col green pass di papà, denunciato

PESCARA, 11 ottobre – Una domenica sera da trascorrere con gli amici al ristorante. Fin qui nulla di strano ma ieri sera un equipaggio della Volante ha deciso di effettuare un controllo tra i clienti che sedevano ai tavoli all’interno di un ristorante della zona del porto di Pescara tramite l’app ufficiale che scansiona e controlla la validità della certificazione verde.

Il controllo incrociato effettuato dagli agenti ha dato esito positivo per tutti i clienti, tutti in regola con il green pass, tranne uno il cui codice riportava i dati di una persona con un’età evidentemente diversa.

Da una verifica più accurata è emerso che P.F. di 38 anni, originario di Ascoli Piceno ma residente in provincia di Teramo, andava in giro con il Green Pass del padre di 73 anni, non essendo vaccinato e non essendosi sottoposto ad un tampone per ottenere un green pass provvisorio per poter entrare al ristorante.

Per lui è scattata una sanzione amministrativa per la violazione delle norme anti covid e una denuncia per sostituzione di persona.