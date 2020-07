Pescara, alcol a minori e assembramenti: nei guai il gestore di un bar del centro

PESCARA, 13 luglio – Assembramenti e alcol ai minorenni: scattano la denuncia e le sanzioni per il gestore di un bar del centro di Pescara. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di sabato. La Guardia di Finanza, impegnata nei controlli coordinati dalla Questura, ha notato un vistoso assembramento di giovani e giovanissimi senza mascherine in un bar di corso Umberto. I ragazzi stavano consumando alcolici, noncuranti delle norme di distanziamento sociale.

All’interno del locale un ragazzo minore di anni 16 stava consumando al bancone una vodka servita da uno dei gestori del bar. Nelle immediate vicinanze del bancone era presente un tavolo con altri ragazzi minorenni tutti intenti a consumare superalcolici.

Il gestore è stato denunciato per la cessione di alcol ai minori di anni 16 ed è scattata, per lo stesso motivo, la sanzione amministrativa. Contestata anche la mancata predisposizione di misure volte al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, alla dilazione degli ingressi, al rispetto delle norme igienico sanitarie e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nonché al divieto di assembramento, violazioni per cui sono previste sanzioni che vanno dai 400 ai 3000 euro.