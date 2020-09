Pescara, allarme bomba in diverse zone della città /FOTO e VIDEO

APESCARA, 9 settembre – Allarme bomba in diverse zone di Pescara. L’allarme è scattato poco fa, con carabinieri, polizia e vigili urbani intervenuti nell’area del distretto sanitario di base di Pescara sud in via Rieti, in via Gabriele D’Annunzio, in viale Regina Margherita e nella zona della Camera di commercio. Da quanto si apprende secondo le prime informazione un pacco sospetto sarebbe stato rinvenuto anche nella caserma dei carabinieri.

Tutte le aree sono state cinturate e messe in sicurezza e il distretto sanitario è stato fatto evacuare per precauzione. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri, che hanno fatto brillare un ordigno rudimentale rinvenuto in viale Regina Margherita.

