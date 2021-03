Pescara, ambulanza si schianta contro un muro: feriti 4 operatori, uno è grave

PESCARA, 4 marzo – L’ambulanza finisce fuori strada e si schianta contro il muro di recinzione di un’abitazione: feriti quattro operatori, uno è grave. E’ successo nella notte a Pescara, in via Del Circuito, nella zona del ponte della Libertà. Un mezzo della Croce Rossa Italiana del Comitato di Spoltore stava tornando in sede, quando, per cause in corso di accertamento, è finita contro il muro. A bordo del mezzo di soccorso c’erano quattro operatori, tra cui due infermieri del 118.

Subito soccorsi, sono stati trasportati in ospedale. Conclusi gli accertamenti, tre operatori sono stati dimessi. Il quarto – un infermiere del 118 di 57 anni – è stato invece ricoverato nel reparto di Neurochirurgia; la prognosi è riservata. Per gli altri le prognosi vanno dagli otto ai trenta giorni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che si è occupata dei rilievi del caso.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente: all’origine potrebbero esserci, tra l’altro, un problema tecnico al mezzo o un malore dell’autista