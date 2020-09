Pescara, anziana finisce in ospedale dopo lo scippo: malvivente arrestato

PESCARA, 14 settembre – Scippa un’anziana che, a causa della caduta e dello spavento, finisce in ospedale, ma viene rintracciato ed arrestato dai Carabinieri. Protagonista dell’episodio, avvenuto a Pescara, è un 38enne del posto, che è stato arrestato dai Carabinieri.

Il fatto è avvenuto attorno alle 15, davanti al distretto Asl di via Rieti. L’uomo si è avvicinato all’anziana, 80 anni, e le ha strappato la borsetta, facendola cadere. I Carabinieri della Compagnia di Pescara lo hanno rintracciato in via Sacco, mentre la borsa, contenente soldi e documenti personali, è stata trovata al di sotto del cavalcavia ferroviario di via Gran Sasso.

La donna, finita in ospedale, è stata giudicata guaribile in sette giorni: non ha riportato lesioni significative, ma solo uno stato ansioso. Il 38enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è in stato di arresto nella propria abitazione, in attesa della direttissima, prevista per domani. Deve rispondere del reato di furto con destrezza. A giugno scorso era stato arrestato per un episodio analogo.