Pescara: appalti Asl, Marsilio ascoltato in Procura come testimone

PESCARA, 12 aprile – Il presidente della Regione, Marco Marsilio, è stato ascoltato in qualità di testimone dai Pm Luca Sciaretta e Anna Benigni nell’ambito dell’inchiesta su una presunta gara truccata da 11 milioni di euro per affidamento della gestione di residenze per disabili psichiatrici alla cooperativa “La Rondine” .

L’inchiesta aveva tra i principali indagati il dottor Sabatino Trotta, direttore del dipartimento di Salute Mentale della Asl di Pescara, suicidatosi poche ore dopo l’arresto nel carcere di Vasto.

Il presidente della Regione ha poi aggiunto che

“E’ stato un colloquio molto cordiale, costruttivo e collaborativo. Abbiamo garantito sin dall’inizio che la Regione avrebbe collaborato con la magistratura per fare luce sui fatti. Ho raccontato le cose che potevo conoscere intorno alla vicenda che riguarda appunto il dottor Sabatino Trotta. Naturalmente – ha detto ancora Marsilio – non posso dirvi quali sono i contenuti delle domande perché la procedura è questa. Il verbale di questo colloquio è secretato quindi non sono autorizzato a riverlarne i contenuti. Posso solo dire che c’è stato un colloquio molto sereno, cordiale e con grande spiriro di collaborazione.Sorpreso dalla convocazione? Io sono stato molto sorpreso di quello che è accaduto a Sabtino Trotta il resto viene da sé. Ho detto con molta chiarezza sin dal primo momento che con Sabatino Trotta avevo stretto un’amicizia umana e personale e mi ferisce molto scoprire che Sabatino Trotta magari non era la persona che avevo conosciuto ma un altro Sabatino Trotta. Stiamo appunto collaborando assolutamente per questo. Non è mai divertente né piacevole essere coinvlti in vicende simili, ma penso che sia doveroso per ogni cittadino e tanto più per chi rappresenta e tutela le istituzioni darsi da fare e collaborare con pienezza con tutte le proprie forze perché appunto si faccia luce e si garantisca trasparenza, giustizia in tutti i sensi”.