Pescara, arrivano i post it “Tutto finirà bene”. Intanto domani niente mercato

PESCARA, 8 marzo – Arrivano anche sulle serrande dei negozi pescaresi i post it “anti-Coronavirus” del pensare positivo. Foglietti con i cuori e la scritta “Tutto finirà bene”.

L’idea di una poetessa che vuole restare anonima e che, dai comuni della zona rossa, sta dilagando sui social ed è arrivata in Abruzzo.

In queste ore molti locali del centro di Pescara stanno annunciando la chiusura temporanea sulla base del decreto governativo e domani non apriranno i banchi del mercato di via Pepe.

Il sindaco Carlo Masci ha emesso ordinanza di chiusura di tutti i mercati rionali sul territorio, ordinanza che rimarrà efficace fino a revoca.