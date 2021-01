Pescara, auto in fiamme in via del Circuito

PESCARA, 2 gennaio – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.40, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara e’ intervenuta in via del Circuito a Pescara per domare l’incendio di una autovettura all’interno di un cortile.

La squadra dei vigili del fuoco, prontamente giunta sul posto con due mezzi, ha spento le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio ad altre vetture vicine. Non risultano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno momentaneamente chiuso la strada per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e che eseguiranno accertamenti sulle cause del rogo.