Pescara, auto travolge bici nel parcheggio dell’area di risulta: grave anziano

PESCARA, 15 settembre – Un 80enne di Pescara è ricoverato in ospedale in gravi condizioni per le lesioni riportate dopo essere stato travolto da un’automobile mentre era in bici. L’incidente è avvenuto in mattinata nel parcheggio dell’area di risulta della stazione del capoluogo adriatico, nei pressi dell’uscita di via Pisa.

Poco chiara, al momento, la dinamica, ma secondo una primissima ricostruzione l’automobile, nel fare retromarcia, avrebbe travolto la bicicletta, trascinandola per diversi metri. Subito soccorso, l’anziano è stato trasportato in ospedale: è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia.

Rilievi e accertamenti a cura della Polizia municipale.