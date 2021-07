Pescara, balli e assembramenti senza mascherine: chiusi due locali del lungomare

PESCARA, 10 luglio – Due locali del lungomare di Pescara sono stati chiusi per cinque giorni dalla polizia per non aver rispettato le norme anti covid in riferimento agli assembramenti e all’utilizzo di mascherine durante eventi musicali e per aver consentito ai clienti di ballare, nonostante le serate danzanti siano vietate.

Il personale della Divisione PASI ha individuato, durante il servizio predisposto dal questore Luigi Liguori, alcuni locali dove, in palese violazione della normativa, si stava ballando. I gestori dei locali all’atto dei controlli non hanno neppure provato a negare ammettendo le proprie responsabilità.

Un terzo locale, dove non era in corso attività danzante, è stato sanzionato perché stava effettuando intrattenimento musicale senza la necessaria autorizzazione.