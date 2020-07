Pescara, blatte e sporcizia nel ristorante ‘all you can eat’: attività chiusa da Asl e Nas

PESCARA, 24 luglio -Presenza diffusa di blatte e insetti striscianti, oltre a carenze igienico sanitarie di vario genere e cattiva conservazione degli alimenti in un ristorante asiatico ‘all you can eat’ che si trova a Pescara, in zona Sud. Le hanno accertate, nel corso di un’ispezione, i Carabinieri del Nas e il personale della Asl. E’ immediatamente scattata la sospensione dell’attività – di cui non è stato reso noto il nome – che non potrà riaprire fino al ripristino di condizioni igienico sanitarie idonee.

Nel corso del controllo, i militari ed il personale dell’azienda sanitaria hanno accertato la presenza diffusa di insetti, anche nella sala ristorazione. Sono state riscontrate precarie condizioni igienico sanitarie nei locali, oltre all’utilizzo di alimenti non tracciati. Sequestrati cibo e bevande in cattivo stato di conservazione. Nelle cucine, infatti, i Nas hanno rinvenuto alimenti non tracciati, ma anche preparati a base di pesce congelati irregolarmente e bevande in cattivo stato di conservazione. Gli alimenti e le bevande sono stati sottoposti ad una attenta valutazione: i congelati presentavano tracce di bruciatura e l’acqua era accatastata all’aperto ed esposta ai raggi solari.

Sul litorale cittadino i militari del Nas di Pescara hanno controllato un ambulante che vendeva alimenti sulle spiagge. L’attività era completamente abusiva così come il carretto. E’ scattata la sospensione, dopo l’intervento con il Sian della Asl.