Pescara, blocca una donna in auto e le chiede soldi: arrestato

PESCARA, 10 settembre – Blocca in auto una donna e pretende denaro per consentirle di uscire. Un uomo di origini francesi è stato arrestato per tentata estorsione.

I fatti si sono verificati l’altra notte nel parcheggio di via Michelangelo. A chiamare gli agenti sono stati alcuni passanti che hanno visto la donna in difficoltà.

Quando la pattuglia della Volante è arrivata ha visto l’uomo appoggiato tra cofano e sportello dell’auto in modo tale da impedire alla donna di scendere.

Lui alla vista degli agenti è scappato, ma è stato raggiunto e bloccato, nonostante abbia tentato di fuggire di nuovo, anche in maniera piuttosto aggressiva.

Una ricostruzione della vicenda è stata possibile anche grazie alle testimonianze: la donna sarebbe stata avvicinata dal francese appena entrata nel parcheggio, che le ha chiesto denaro, sostenendo di essere proprietario del parcheggio. Poi ha minacciato di rubarle l’auto.

La donna ha detto che non le avrebbe dato soldi e lui ha iniziato a colpire con pugni l’auto e, contestualmente, a bloccare lo sportello.

Poi l’arrivo degli agenti e l’arresto.